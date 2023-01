Usa: McCarthy non si è ancora assicurato i voti per la presidenza della Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana voterà oggi, 3 gennaio, il suo presidente in sostituzione della democratica Nancy Pelosi, che ricopriva l’incarico dal 2019. L’elezione dello “speaker” avviene dal 1923 alla prima votazione ed è considerata storicamente poco più di una formalità. Stavolta, tuttavia, le cose potrebbero essere più complicate: allo stato dei fatti, il candidato dei repubblicani, Kevin McCarthy, non ha i numeri per succedere a Pelosi. A seguito delle elezioni di medio termine dell’8 novembre 2022, il Partito repubblicano ha conquistato una maggioranza di 222 seggi nella nuova Camera. È consuetudine, tuttavia, fissare a 218 voti la soglia minima per l’elezione del presidente, e cinque rappresentanti repubblicani hanno già fatto sapere di non aver alcuna intenzione di votare a favore di McCarthy, considerato troppo legato al vecchio establishment del partito. (segue) (Was)