Usa: McCarthy non si è ancora assicurato i voti per la presidenza della Camera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti Scott Perry della Pennsylvania, Paul Gosar dell’Arizona, Chip Roy del Texas, Dan Bishop della Carolina del Nord, Andy Harris del Maryland ed Andrew Clyde della Georgia hanno risposto ieri con una lettera nella quale definiscono “tardivo” l’impegno di McCarthy. “Purtroppo, nonostante siano stati compiuti alcuni progressi, la dichiarazione di McCarthy arriva troppo tardi per risolvere i problemi aperti prima dell’apertura del 118mo Congresso. Troppi punti ancora oggetto di dibattito vengono liquidati con espressioni di vaga speranza. (…) I tempi attuali richiedono un allontanamento radicale dallo status quo, non una continuazione dei passati e presenti fallimenti repubblicani”, si legge nella missiva. A sfidare la candidatura di McCarthy potrebbe essere Andy Biggs dell’Arizona, che aveva annunciato le proprie intenzioni già all’inizio di dicembre. (segue) (Was)