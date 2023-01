Usa: McCarthy non si è ancora assicurato i voti per la presidenza della Camera (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo perdere questa rara opportunità per effettuare cambiamenti strutturali solo perché non conviene mettere in discussione la candidatura di un candidato repubblicano che è una creatura dell’establishment e dello status quo, o perché vi sono dei rischi minimi”, aveva scritto Biggs in un articolo pubblicato all’epoca dal quotidiano “Daily Caller”. La candidatura di McCarthy potrebbe essere affondata da un gruppo di franchi tiratori ben più ampio rispetto ai cinque rappresentanti che finora hanno reso pubblica la loro opposizione. Molti avversari, scrive “Politico”, sono nel gruppo parlamentare noto come Freedom Caucus, che spinge per portare il Partito repubblicano su posizioni ancora più conservatrici e che è guidato da Scott Perry. Quest’ultimo, stando alle conclusioni della commissione sull’assalto del Campidoglio del 6 gennaio 2021, è il membro del Congresso che più d’ogni altro ha cercato di aiutare Trump a invertire i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, in un momento in cui invece McCarthy auspicava privatamente le dimissioni dell’allora presidente uscente. (segue) (Was)