Usa: McCarthy non si è ancora assicurato i voti per la presidenza della Camera (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se McCarthy non riuscisse a essere eletto presidente della Camera dopo la prima votazione, il procedimento potrebbe andare per le lunghe. Nel già citato precedente del 1923 occorsero nove votazioni, mentre nel 1855 ci vollero due mesi per arrivare all’elezione del rappresentante del Massachusetts Nathaniel Banks. L’ipotesi più probabile è che, in caso di fallimento della prima votazione, inizi una serrata trattativa tra McCarthy e i repubblicani “ribelli”. In assenza di una risoluzione per aggiornare la sessione (a favore della quale dovrebbe esprimersi comunque la maggioranza dei rappresentanti, 218) la Camera continuerà a votare a oltranza. Nel frattempo, però, potrebbe emergere una candidatura alternativa in grado di compattare il gruppo repubblicano e di evitare che l’elezione del presidente si trasformi in uno stillicidio. I nomi che circolano in queste ore, oltre a quello di Biggs, sono quelli di Steve Scalise (attuale numero due dei repubblicani alla Camera), di Fred Upton (che non si è ricandidato per il Congresso, ma che potrebbe raccogliere voti tra i democratici) e di Lee Zeldin (recentemente sconfitto dalla democratica Kathy Hochul nella corsa a governatore di New York). (Was)