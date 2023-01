Usa: verso la prima esecuzione di una donna transessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema carcerario del Missouri eseguirà oggi, 3 gennaio, la prima condanna a morte di una donna transessuale negli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui in assenza di un intervento diretto del governatore di quello Stato, Mike Person, verrà somministrata l'iniezione letale alla 49enne Amber McLaughin, condannata a morte per aver ucciso una ex compagna nel 2003. I legali di McLaughin hanno presentato un appello, citando l'infanzia problematica della condannata e i suoi "problemi mentali", inclusa la "disforia di genere" che dal 2016 l'ha portata a identificarsi col genere femminile. Prima della sua "transizione" di genere, McLaughin era impegnato in una relazione con la 45enne Beverly Guenther: nel 2003, dopo aver tormentato la donna per mesi, la accoltellò e ne celò il cadavere. La "transizione" di McLaughin è avvenuta in carcere nel 2016, dopo che un secondo processo a suo carico ha confermato la condanna a morte per omicidio di primo grado. (Was)