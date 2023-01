Singapore: crescita economia rallenta al 3,8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ha conseguito una crescita economica pari al 3,8 per cento del Pil nel corso del 2022, dopo la revoca delle restrizioni pandemiche agli ingressi e il ritorno dei visitatori internazionali nell'hub finanziario asiatico. E' quanto emerge dai dati preliminari pubblicati oggi dalle autorità della città-Stato. La crescita è superiore al 3,5 per cento previsto dal governo, ma segna comunque un brusco rallentamento rispetto al 7,6 per cento del 2021. L'economia singaporiana, fortemente dipendente dal commercio, ha scontato gli effetti del rallentamento della domanda globale, in particolar modo dalla Cina. Nel quarto trimestre del 2022 tutti i settori dell'economia hanno registrato una crescita, fatta eccezione per il manifatturiero, che ha scontato una contrazione del 3 per cento. (Fim)