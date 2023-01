Usa-Corea del Sud: Biden, nessuna discussione su esercitazioni nucleari congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Corea del Sud non stanno discutendo esercitazioni nucleari congiunte. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, rispondendo alle indiscrezioni legate a una intervista del suo omologo sudcoreano Yoon suk-yeol. Biden ha risposto alla domanda di un giornalista alla Casa Bianca, di ritorno da una vacanza alle Isole Vergini americane. Proprio ieri, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol aveva affermato che Seul e Washington stanno discutendo la possibilità di esercitazioni congiunte con la partecipazione di asset strategici Usa per attuare una "deterrenza estesa" più efficace. (segue) (Was)