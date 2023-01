© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Realizzare panchine è un segno di civiltà. Stanno scomparendo, come i Vespasiani. La loro mancanza rende dura la vita ai camminatori come me, che macinano chilometri e chilometri a piedi, costretti a riposarsi su una pietra o sui gradini di un’abitazione. Che ne pensate?". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. (Rin)