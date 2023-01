Libia: Parlamento di Tobruk, “non consegnare cittadini libici a Paesi terzi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il mese scorso, inoltre, l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, citando sue fonti informate, aveva riferito che alcune tribù libiche erano in subbuglio dopo ricevuto conferma sull’intenzione del Governo di unità nazionale di consegnare Abdullah al Senussi, cognato del defunto rais ed ex capo dei servizi segreti del precedente regime. La consegna di Masud ha suscitato nel Paese un dibattito politico dall’esito ancora incerto. Molti accusano il premier Abdulhamid Dabaiba di “Grande tradimento” e temono la consegna di altri 12 detenuti politici dell’era Gheddafi, tra cui proprio Senussi, ma anche altri ex dirigenti del regime come Abdullah Mansour, Ahmed Ibrahim e Mansour Al Dhau. Vale la pena ricordare che Al Senussi appartiene alla tribù degli Al Magarha, una delle più importanti in Libia, ed è stato difeso pubblicamente dai Warfalli, la tribù più numerosa del Paese nordafricano. Da parte sua, lo stesso Dabaiba ha smentito la presunta consegna dell’ex capo dell’intelligence libica. (Lit)