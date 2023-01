Senato: Bonaccini su blitz ambientalisti, stupidità e maleducazione proseguono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Certo che stupidità e maleducazione non conoscono fine e principio d'anno. Proseguono. Una legittima protesta si trasforma in oltraggio a monumenti e istituzioni. Dannosi in tutti i sensi". Lo scrive su Twitter, il presidente della regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini che condanna il blitz compiuto in mattinata da alcuni ambientalisti di Ultima Generazione, che hanno lanciato vernice imbrattando parte della facciata di palazzo Madama. (Rin)