Brasile: ministro Giustizia, trovare mandanti omicidio Marielle Franco è "questione d'onore"

- Risalire all'identità e assicurare alla giustizia anche i mandanti dell'omicidio di Marielle Franco è una questione d'onore per lo Stato brasiliano. Lo ha detto il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, nel corso del suo discorso di insediamento. "E' una questione d'onore che lo Stato brasiliano compia tutti gli sforzi possibili e opportuni, e la Polizia federale certamente lo farà, affinché questo crimine sia definitivamente chiarito. Sappiamo chi ha ucciso Marielle quel giorno di marzo 2018 a Rio de Janeiro, ma non sappiamo chi sono i mandanti", ha detto il ministro, affermando di aver già parlato della questione con la sorella di Marielle, Aniene, che si è insediata oggi come ministro dell'Uguaglianza razziale". Marielle Franco, consigliera comunale a Rio de Janeiro, è stata uccisa a marzo 2018 in un agguato mentre era in auto. I sicari hanno ucciso anche il suo autista, Anderson Gomes. I due presunti esecutori materiali del delitto, Ronnie Lessa ed Elcio de Queiroz, sono stati arrestati e sono in attesa di giudizio. Tuttavia, nessun progresso si registra in merito alle indagini per risalire ai mandanti dell'omicidio. (Brb)