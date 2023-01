Repubblica Ceca-Slovacchia: premier Fiala, abbiamo preservato quanto di buono esisteva in uno Stato unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavorando insieme, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno preservato le cose buone che esistevano nello Stato della Cecoslovacchia. Lo ha detto il premier ceco, Petr Fiala, nel suo discorso in apertura del concerto all’auditorium Rudolfinum di Praga, in occasione delle celebrazioni per il trentennale della fondazione di una Repubblica Ceca indipendente. L’evento ha raccolto a Praga i rappresentanti politici attuali e passati della Repubblica Ceca ma anche, tra gli altri, il premier slovacco, Eduard Heger. Fiala ha riferito che dal 1993, quando è sorta la Repubblica Ceca, il Paese è diventato più forte, più ricco, più istruito. “Abbiamo di che celebrare, abbiamo di che essere orgogliosi insieme”, ha affermato il capo del governo ceco. (Vap)