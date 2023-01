Brasile-Cina: Lula incontra vicepresidente Wang Qishan, amplieremo le nostre relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi è una giornata densa di incontri internazionali per il nuovo presidente del Brasile, che ha ricevuto questa mattina a partire dalle 9.30 (le 13.30 in Italia) il re di Spagna Felipe VI, a capo di una delegazione che comprende tra gli altri il ministro degli Esteri, José Manuel Albares. Lula ha quindi incontrato il presidente della Bolivia, Luis Arce, e l'omologo argentino, Alberto Fernandez. Con quest'ultimo, nel tempo standard di mezz'ora previsto per ogni incontro, si è discusso anche dei preparativi della visita ufficiale che Lula farà il 23 gennaio a Buenos Aires, in occasione del vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) che si aprirà il 24. Al termine del'incontro, Fernandez ha detto che Lula è il leader regionale "che darà una spinta importante all'America Latina" e che Brasile e Argentina restaureranno gli antichi legami "con tutta la forza che dovrebbero avere". (segue) (Brb)