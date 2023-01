Brasile-Cina: Lula incontra vicepresidente Wang Qishan, amplieremo le nostre relazioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi il corposo provvedimento per "ristabilire la lotta allo smantellamento dell'Amazzonia" e delle aree protette in generale. Lula fissa un termine di 45 giorni per riscrivere le regole del Consiglio nazionale dell'Ambiente (Conama), rimette in piedi il Fondo per l'Amazzonia, attraverso cui torneranno a correre i fondi di cooperazione di Germania e Svezia, e mette un punto alle concessioni "illegali" nella foresta tropicale, nelle terre indigene e nella aree a protezione ambientale. Impegni che portano il Brasile a "riprendere in mano l'agenda climatica globale", si legge nella nota del governo. Il nuovo presidente assegna inoltre al tribunale contabile federale il compito di esaminare, entro trenta giorni, gli atti di governo su cui Bolsonaro aveva posto il segreto di Stato per cento anni. L'obiettivo finale, come annunciato in campagna, è quello di fare marcia indietro totale. Ai nuovi ministeri - per l'occasione riorganizzati con un sistema più "efficiente" - il presidente ha quindi dato istruzione per fare marcia indietro sulle privatizzazioni di aziende strategiche, tra cui la compagnia energetica Petrobras, le Poste o l'azienda pubblica delle comunicazioni. (Brb)