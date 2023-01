Brasile: ministra Turismo punta a ridurre prezzi biglietti per rilanciare il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo lavorerà per cercare una soluzione per abbassare i prezzi dei biglietti aerei e rilanciare così il settore del turismo. Lo ha detto la nuova ministra del Turismo del Brasile, Daniela Carneiro, nel corso del suo discorso di insediamento. "Una questione che dobbiamo risolvere con urgenza per rafforzare il settore turistico del Brasile è il prezzo esorbitante dei biglietti aerei, che ostacola la crescita del turismo", ha detto. La ministra ha poi proposto che il Brasile promuova il turismo sostenibile per generare ricadute economiche positive per le comunità locali. "Potenziare il turismo significa generare più reddito, occupazione e combattere la fame. E promuovere il turismo regionale significa portare più sviluppo a tutti coloro che abitano nelle aree turistiche", ha affermato. (segue) (Brb)