Brasile-Cile: Lula ha incontrato il presidente Boric, immenso potenziale di collaborazione (4)

- Lula ha iniziato ufficialmente il terzo mandato - oltre dieci anni dopo quello iniziato il 2006 - con la cerimonia di insediamento tenuta domenica 1 gennaio a Brasilia, in una piazza dei Tre poteri sottoposta a misure extra di controllo. Il presidente ha tenuto il primo discorso ufficiale, occasione per sgranare gli impegni del prossimo quadriennio: lotta alla fame e contrasto a "ogni tipo di diseguaglianza", difesa dell'ambiente e delle minoranze, azzeramento delle politiche del predecessore. Bolsonaro, volato negli Stati Uniti due giorni prima della fine del mandato, non ha rispettato la tradizione di consegnare la fascia al suo erede. Dopo giorni di illazioni, Lula ha scelto una strada ad alto valore simbolico, facendosi consegnare la fascia da persone comuni, in rappresentanza del "popolo". Poco dopo, al palazzo presidenziale di Planalto, Lula ha firmato un primo, significativo, corpo di documenti. (segue) (Brb)