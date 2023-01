Libia: Parlamento di Tobruk, “non consegnare cittadini libici a Paesi terzi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell'est della Libia, ha chiesto a tutte le autorità di sicurezza di non consegnare alcun cittadino libico a Paesi stranieri senza prima l'approvazione del pubblico ministero. In una decisione adottata oggi, il Parlamento ha chiesto quindi alle autorità giudiziarie di perseguire tutti coloro che sono coinvolti nella riapertura del dossier Lockerbie e il perseguimento di coloro che sono coinvolti nell'arresto del cittadino libico i Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi e nella sua estradizione negli Stati Uniti. "Chiediamo ai Paesi di rispettare quanto hanno firmato. Violare questi obblighi è una violazione del diritto internazionale, che ci costringe a riconsiderare le relazioni con i Paesi che violano i loro precedenti impegni con la Libia", si legge nel documento. La notizia giunge dopo che nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti in Libia le indiscrezioni sulla possibile estradizione negli Stati Uniti degli ex dirigenti del regime di Muammar Gheddafi dopo la consegna di Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, ex agente dell’intelligence libico sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988. (segue) (Lit)