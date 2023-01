Difesa: aereo civile perde contatto radio, interviene coppia di caccia Eurofighter dell'Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 gennaio, una coppia di velivoli caccia intercettori Eurofighter dell'Aeronautica militare, in servizio di allarme, è decollata dalla base aerea di Istrana, sede del 51esimo Stormo, per raggiungere ed identificare un velivolo civile Cessna 525 decollato da Palma di Maiorca e diretto a Vienna che durante la rotta aveva perso temporaneamente i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile. Lo rende noto l'Aeronautica militare in un comunicato stampa. L'ordine di decollo immediato, in gergo tecnico "scramble", è stato dato dal Caoc (Centro operativo aereo combinato) di Torrejon, in Spagna, ente Nato responsabile dell'area, in coordinamento con il Comando operazioni aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico (Ferrara) e gli enti della Forza armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato. L'intercettazione e la "visual identification" (Vid), avvenuta nei cieli di Parma, è stata resa possibile grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale "guida caccia" da terra. Dopo aver raggiunto il velivolo ed averlo scortato per un breve tratto, l'equipaggio dell'aereo civile ha ristabilito i contatti radio con gli enti del controllo del traffico aereo preposti. La coppia di velivoli Eurofighter ha fatto così rientro sull'aeroporto militare di Istrana per riprendere il turno di prontezza di allarme per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. (segue) (Com)