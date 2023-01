Difesa: aereo civile perde contatto radio, interviene coppia di caccia Eurofighter dell'Aeronautica militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'Aeronautica militare assicura 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la sorveglianza dello Spazio aereo nazionale, mediante un complesso sistema di difesa aerea integrato sin dal tempo di pace con quello degli altri Paesi Nato. Sono 25 i decolli immediati (nel 2022) da parte dei caccia intercettori dell'Aeronautica militare che si sono alzati in volo per andare a verificare ed identificare aerei sprovvisti delle autorizzazioni al sorvolo dello spazio aereo italiano o che avevano perso il contatto radio con gli enti nazionali del controllo del traffico aereo. L'ordine di decollo immediato viene impartito dal Caoc di Torrejon, responsabile del servizio di sorveglianza dello spazio aereo del sud Europa, alle sale operative del 11esimo Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico e del 22esimo Gruppo D.A.M.I. di Licola (Napoli). I due gruppi sono posti, per il tramite del Reparto D.A.M.I., alle dipendenze della Brigata controllo aerospazio che svolge le funzioni di Service Provider e referente di Forza armata, attraverso il Comando operazioni aerospaziali, nei settori di Difesa aerea missilistica integrata e di Coordinamento e controllo del traffico aereo. (Com)