Brasile: surplus commerciale record nel 2022 pari a 62,3 miliardi di dollari  

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un surplus di 4,7 miliardi di dollari a dicembre 2022. Lo riferisce il dipartimento per il commercio estero (Secex) del ministero dello Sviluppo, dell'Industria e del Commercio estero, sottolineando che si tratta di un valore superiore del 24,5 per cento rispetto a dicembre 2021. Grazie al risultato dell'ultimo mese dell'anno, il 2022 chiude con un surplus di 62,3 miliardi di dollari, migliore risultato delle serie storiche iniziate nel 1989, in crescita dell'1,5 per cento rispetto al 2021. Il mese scorso le esportazioni hanno raggiunto un volume di 26,6 miliardi di dollari (+14 per cento anno su anno), mentre le importazioni hanno raggiunto un volume di 21,8 miliardi di dollari (+18 per cento anno su anno). Complessivamente nel 2022 le esportazioni hanno raggiunto un valore di 335 miliardi di dollari, in crescita del 19,3 per cento rispetto al 2021 e record sulle serie storiche, mentre le importazioni hanno totalizzato 272,8 miliardi di dollari, in crescita del 24,3 per cento. Da ultimo, la corrente commerciale, che somma importazioni ed esportazioni (considerato il principale indicatore della bilancia dalla Secex), ha raggiunto i 607 miliardi di dollari, in crescita del 21,5 per cento, anche questo migliore risultato delle serie storiche. (Brb)