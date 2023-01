Disabilità: Salvini, triste storia a Pisa, ministro Locatelli andrà a trovare ragazzo abbandonato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Davvero una triste storia. Disinteressarsi del proprio figlio, non andare più a trovarlo, allontanarsi per sempre da lui, eppure accade", scrive su Facebook il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini commentando la vicenda di un giovane ragazzo disabile lasciato dal 2017 dai genitori, che non sono mia più andati a trovarlo, in una struttura di cura in provincia Pisa. "Un grande abbraccio al ragazzo protagonista di questa dolorosa vicenda. Ci auguriamo che abbia potuto comunque ritrovare la dimensione di famiglia e di affetto che merita nella struttura che l’ha accolto. La Lega e il governo non lo lasceranno solo - assicura Salvini -: il nostro ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, contatterà presto la struttura per accertarsi delle sue condizioni e andrà a trovarlo. Nessun bambino, anziano o persona con disabilità, dovrebbe trovarsi in queste situazioni - conclude il vicepremier -, perché l’affetto non si compra e non si vende, è la fortuna più grande che tiene legate le persone e, spesso, vale più di qualsiasi cura". (Rin)