Brasile-Cile: Lula ha incontrato il presidente Boric, immenso potenziale di collaborazione

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato l'omologo del Cile, Gabriel Boric. Si tratta del primo incontro ufficiale tra i due dopo l'insediamento ufficiale di Lula alla presidenza. "Ho conosciuto il presidente cileno Gabriel Boric e abbiamo conversato sull'immenso potenziale di collaborazione economica e di sviluppo di partnership internazionale tra Brasile e Cile e per lo sviluppo della nostra regione", ha scritto Lula su Twitter al termine dell'incontro. Quella di oggi è una giornata densa di incontri internazionali per il nuovo presidente del Brasile che ha ricevuto questa mattina, a partire dalle 9.30 (le 13.30 in Italia) il re di Spagna Felipe VI, capo di una delegazione che comprende tra gli altri il ministro degli Esteri, José Manuel Albares. (segue) (Brb)