Ucraina: ministri Esteri di Austria e India, pace può essere raggiunta solo al tavolo dei negoziati

- Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg e il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar hanno invitato Mosca e Kiev a tenere colloqui di pace. "La pace può essere raggiunta al tavolo dei negoziati, non sul campo di battaglia, e questa guerra non farà eccezione", ha detto Schallenberg in una conferenza stampa congiunta tenuta al termine del loro incontro avvenuto oggi a Vienna. Schallenberg ha anche sottolineato il ruolo dell'India nei negoziati tra Russia e Ucraina. "Il primo ministro (indiano) Narendra Modi rimane uno dei pochi che negozia regolarmente con entrambe le parti. Abbiamo anche grandi aspettative dalla presidenza indiana del G20. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di ristabilire la pace in modo che la diplomazia può essere ripreso in Ucraina", ha detto Schallenberg, secondo il quale i colloqui di pace sul conflitto ucraino "non possono aver luogo senza l'Ucraina". "Insistiamo sui negoziati. Il primo ministro ha recentemente avuto colloqui non solo con il presidente (ucraino) Volodymyr Zelensky, ma anche con il presidente (russo) Vladimir Putin. Io stesso ho parlato con i ministri degli Esteri Sergekj Lavrov e Dmytro] Kuleba", ha detto da parte sua Jaishankar, rilevando "problemi specifici" in relazione all'attuale situazione in Ucraina, citando in particolare la sicurezza nucleare nella centrale di Zaporizhzhia. Jaishankar ha quindi annunciato che domani discuterà di questo argomento in un incontro con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. (Geb)