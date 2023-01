Editoria: Francia, miliardario ceco Kretinsky vuole entrare nel capitale di "Brut"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo d'affari ceco Daniel Kretinsky, proprietario del gruppo Czech Media Invest, che in Francia detiene diversi media, vuole entrare nel capitale del sito di informazione "Brut". Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro". "Daniel Kretinsky sarebbe pronto ad andare oltre il 50 per cento del capitale e quindi acquisire il medium. Ma questa opzione non è all'ordine del giorno per i dirigenti di Brut che escludono di cedere il controllo", afferma una fonte vicina al dossier. Brut, che conta 350 dipendenti, è finito anche nel mirino di Rodolphe Saadé, presidente del gruppo Cma Cgm. (Frp)