Brasile: il presidente Lula sarà domani a Santos per l'ultimo saluto a Pelé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sarà domani a Santos per prestare l'ultimo saluto all'ex calciatore Pelé, morto lo scorso 29 dicembre a San Paolo. L'arrivo del capo dello Stato - riferisce l'ufficio stampa in una nota - è previsto per le 9:00 (ora locale), poche ore prima della chiusura della camera ardente allestita nello stadio del Santos, squadra di calcio del tre volte campione del mondo per quasi tutta la sua carriera. Lula incontrerà la famiglia del calciatore prima dell'inizio dei funerali, che si terranno in forma privata. La camera ardente per l'ultimo saluto ad Edson Arantes do Nascimento, è stata aperta al pubblico questa mattina alle 10:00. Le prime file di tifosi e appassionati di calcio si sono formate già alle 6:00 del mattino. Nel pomeriggio la fila ha superato i due chilometri, con un'attesa stimata di oltre due ore e mezzo. (segue) (Brb)