Regno Unito: Insulate Britain e Just Stop Oil non fermeranno le loro azioni di disturbo

- Gli attivisti di Insulate Britain e Just Stop Oil non fermeranno le loro iniziative dimostrative. E’ quanto hanno affermato le due associazioni dopo che un altro gruppo ambientalista, Extinction Rebellion, ha annunciato che interromperà momentaneamente le sue azioni di disturbo. “Dobbiamo passare dalla disobbedienza alla resistenza civile. E’ quello che stanno facendo infermieri e paramedici”, si legge in una dichiarazione di Just Stop Oil con un riferimento ai recenti scioperi. “I sostenitori di Insulate Britain”, si legge in un altro comunicato, “continuano a riconoscere la resistenza civile come l’unica risposta appropriata ed efficace alla realtà della situazione nel 2023”. (Rel)