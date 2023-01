Brasile: il ritorno di Lula riallontana il Paese dagli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro del "Gruppo", con il Brasile nuovamente protagonista, ha partecipato anche una delegazione del Partito comunista cinese, a riprova che Pechino è attore sempre più presente sulla scena latinoamericana. Giova a questo proposito ricordare che nel 2004 lo stesso Lula si recò in visita ufficiale nel Paese asiatico guidando una nutrita delegazione imprenditoriale e, successivamente, accolse in patria l'omologo cinese Hu Jintao, occasione nella quale il Brasile definì la Cina una "economia di mercato". Un anno che per molti rappresentò il detonatore di un rapporto economico e strategico che avrebbe portato, nel 2009, la Cina a diventare il primo partner commerciale del Brasile: Pechino faceva incetta delle materie prime di cui aveva bisogno per sostenere gli elevati livelli di produzione manifatturiera di inizio secolo, garantendo a Brasilia ritmi di crescita mai più replicati. (Brb)