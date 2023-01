Vaticano: oggi in 65 mila hanno reso omaggio a Benedetto XVI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 65 mila le persone che oggi si sono recate nella Basilica vaticana per un ultimo saluto a Benedetto XVI. Lo fa sapere la Gendarmeria vaticana. I fedeli hanno iniziato questa mattina alle 9 a visitare la salma del Papa emerito. Un flusso costante durante tutta la giornata: migliaia di persone hanno ordinatamente aspettato il loro turno e in silenzio si sono fermate per una preghiera o un momento di raccoglimento. Alle 19, come da programma, è stato chiuso l’ingresso in Basilica. Chi vorrà omaggiare Papa Ratzinger potrà farlo domandi e dopodomani dalle 9 alle 19. (Civ)