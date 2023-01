Torino: Città Metropolitana, in corso interventi sugli impianti di riscaldamento delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approfittando dell'assenza degli studenti per le vacanze, la Città Metropolitana di Torino sta effettuando dei lavori di manutenzione nelle scuole del territorio. Sono almeno una decina gli istituiti interessati dagli interventi. "Stiamo facendo il possibile per risolvere i problemi contingenti - ha spiegato la consigliera metropolitana con delega all'Istruzione Caterina Greco - E' nostra intenzione fare in modo che la manutenzione degli impianti di riscaldamento delle scuole acquisti sempre più una dimensione programmatica, fuoriuscendo il più possibile dall'emergenza, anche se l'alto numero di scuole e le molte necessità economiche, vista l'età avanzata degli impianti, non rendono il problema di facile soluzione", ha concluso. .(Rpi)