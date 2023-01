Imprese: Antitrust, nessun conflitto interessi in ingresso ex viceministra Castelli in Cda Elettra servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Antitrust nella osta all'ingresso dell'ex viceministra all'Economia Laura Castelli nel Cda di Elettra servizi. Castelli stessa aveva chiesto il parere dell'Authority per la concorrenza e il mercato che nel suo bollettino rende noto che non sussistono "impedimenti all'assunzione della carica societaria". Tra le attribuzioni avute al Mef come sottosegretario prima e come viceministro poi non figurano infatti, secondo l'Antitrust, "materie direttamente riconducibili agli ambiti di attività di Elettra servizi spa, la quale risulta essere prevalentemente attiva nel settore della installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici e di trattamento dell'aria in edifici civili e industriali". Non risulta che, in ragione della carica di governo, siano stati attribuiti a Castelli poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione in tali settori. Ecco perché, conclude l'Autorità "deve pertanto escludersi" la sussistenza del rapporto di 'connessione' tra i settori nei quali opera Elettra servizi e gli incarichi ricoperti al Mef dalla Castelli. (Rin)