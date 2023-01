Qatar: Salvini, continua scandalo sinistra-fondi islamici-Europa, non getteremo fango, siamo diversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Continua lo scandalo sinistra-fondi islamici-Europa. Io, a differenza di Pd e compagni, non godo delle disgrazie altrui, e penso che tutti siano innocenti fino a prova contraria", scrive su Instagram il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando richiesta da parte della magistratura belga di rimozione dell'immunità parlamentare per Cozzolino e Tarabella. "Se penso al fango gettato per anni sulla Lega dalla sinistra e da tivù e giornali compiacenti, senza alcun fondamento, sono orgoglioso che noi siamo diversi", conclude. (Rin)