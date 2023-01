Roma: ambientalisti imbrattano Senato, arrestati 3 attivisti e 2 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno imbrattato il palazzo Madama sede del Senato della Repubblica, con vernice colorata per protestare contro le mancate misure necessarie per contrastare, a loro dire, i cambiamenti climatici. Gli ambientalisti di Ultima Generazione, dopo aver creato innumerevoli disagi alla circolazione stradale bloccando le principali arterie stradali della Capitale con blitz sulle carreggiate, questa mattina hanno alzato il tiro puntando ai palazzi del potere. Oggi, carabinieri e agenti della questura Roma ne hanno fermati 5. Tre, in serata, sono stati tratti in arresto e altri 2 sono stati denunciati. Devono rispondere del reato di danneggiamento aggravato. L'arresto dovrà essere sottoposto alla convalida del Gip del tribunale di Roma. (Rer)