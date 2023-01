Germania: Rheinmetall, riparati 17 corazzati Puma su 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati riparai 17 mezzi corazzati da combattimento Puma sui 18 che avevano presentato malfunzionamenti durante manovre dell'esercito della Germania presso Muenster. “Quasi tutti i danni erano di scarsa entità”. È quanto comunicato da Rheinmetall, il gruppo per la difesa tedesco che, con il concorrente Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), produce i veicoli nel consorzio Project System & Management (Psm). In particolare, 17 Puma “marciano di nuovo”, mentre soltanto uno dei mezzi necessita di “una riparazione completa”. Come ricorda il settimanale “Der Spiegel”, i corazzati dovevano essere assegnati alla Task force congiunta ad altissima prontezza della Nato (Vjtf), di cui la Germania ha assunto il comando a rotazione nella giornata di ieri, primo gennaio. Tuttavia, durante le esercitazioni a Muenster, la prontezza operativa dei Puma è crollata a zero. La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha quindi disposto la riparazione dei veicoli, ha minacciato di cancellare l'acquisto di altri esemplari e ha ordinato che, per la Vjtf, venissero sostituiti dai Marder, mezzi corazzati da combattimento per fanteria in servizio dal 1970. Con anni di ritardo a causa di malfunzionamenti, il Puma era stato dichiarato idoneo al combattimento nel 2021 e 18 esemplari erano stati appositamente ammodernati per la Vjtf. Non è ancora noto quali guasti abbiano interessato tali mezzi, né se si tratti di problemi tecnici, carenze operative o di manutenzione. (Geb)