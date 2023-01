Imprese: Banco Bpm, quota Inarcassa nel patto passa da 0,54 a 0,98 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm comunica che le informazioni essenziali relative all’“Accordo di consultazione tra soci Banco Bpm Spa” stipulato in data 21 dicembre 2020 sono state aggiornate alla data del 31 dicembre 2022 al solo fine di tenere conto delle intervenute variazioni del numero di azioni di Banco Bpm detenute dai soggetti aderenti al patto. Inarcassa, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, detiene 14.796.374 azioni, pari allo 0,9765 per cento del capitale sociale, rispetto alle 8.242.374 azioni precedentemente detenute, pari allo 0,54 per cento. La quota complessiva del patto è pari all'8,2848 per cento di Banco Bpm. (Rin)