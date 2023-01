Iran: fonti stampa, Corte Suprema conferma condanna a morte di uomo coinvolto nelle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’Iran ha confermato la condanna a morte di Mohammad Boroghani, un uomo coinvolto nelle perduranti proteste in corso nel Paese dal mese di settembre scorso, scoppiate dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. Lo riferisce l’agenzia di stampa legata alla magistratura iraniana “Mizan”, facendo riferimento a una sentenza del 6 dicembre scorso. Mohammed è stato processato per il reato di “Moharebeh” (guerra contro Dio), in quanto avrebbe "ferito una guardia giurata con un coltello con l'intenzione di ucciderlo", "seminato il terrore tra i cittadini" e "dato fuoco alla sede del governatorato della città di Pakdasht" nel sud-est di Teheran. Stando a quanto emerso dai documenti presentati in tribunale e da conversazioni su Instagram, Boroghani avrebbe svolto un ruolo di “leader” nelle proteste, esortando i manifestanti a scendere in piazza. (segue) (Res)