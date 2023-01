Conti pubblici: Mef, nel 2022 fabbisogno migliora di 39,6 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al dato relativo a dicembre 2022, il mese si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato, in via provvisoria, in 3,2 miliardi, in lieve miglioramento rispetto al corrispondente valore di dicembre 2021, che si era chiuso con un fabbisogno di circa 3.4 miliardi. Nel confronto con il corrispondente mese del 2021, il saldo di dicembre ha beneficiato dell'aumento degli incassi fiscali, ascrivibile ai risultati dei versamenti in autoliquidazione e al saldo del versamento degli extraprofitti da parte delle imprese energivore, previsto dal decreto-legge 21 del 2022, e dei maggiori versamenti da parte della Ue ai Fondi di rotazione per le politiche comunitarie. Dal lato dei pagamenti si evidenziano: maggiore spesa per stipendi, per la liquidazione degli arretrati e dei rinnovi contrattuali per il personale del comparto Scuola e maggiori prelievi degli Enti di previdenza, cui contribuisce l'erogazione dell'Assegno unico e universale. La spesa per interessi sui titoli di Stato è in aumento di circa 800 milioni rispetto al valore dello stesso mese dell'anno precedente. Sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di novembre 2022. (Com)