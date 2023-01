Regno Unito: presidente Eli Lilly, burocrazia rallenta accesso pazienti a farmaci innovativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito la burocrazia sta rallentando l’accesso dei pazienti ai farmaci più avanzati e innovativi. E’ l’avvertimento lanciato dalla presidente della società farmaceutica Eli Lilly nel Paese, Laura Steele, in un’intervista al quotidiano “The Telegraph”. Il tempo che passa tra l’approvazione dei trial clinici e la somministrazione delle prime dosi di farmaci innovativi ai pazienti nel Regno Unito è di oltre otto mesi. In Germania è la metà, mentre negli Stati Uniti è di circa 155 giorni. Non solo, ma il numero di trial clinici che arrivano in fase 3 nel Paese è in calo. Al 2020, il Regno Unito era quinto in Europa in base a questo parametro, dietro a Germania, Spagna, Italia e Francia. “Serve un piano, e soprattutto occorre agire ora per assicurarsi che i pazienti britannici ottengano le cure migliori”, ha dichiarato Steele. I pazienti “rischiano di accumulare un ritardo nella corsa all’approvazione di trattamenti innovativi per alcune nelle principali condizioni che affliggono oggi la popolazione, dall’obesità, al diabete, all’Alzheimer”. (Rel)