Roma: coltellate di Capodanno a Marino, 24enne gravemente ferito e aggressore fermato

- I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castel Gandolfo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino cileno di 34 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni di un 24enne originario della provincia di Sondrio. I militari, a seguito di una segnalazione sono intervenuti ieri mattina a Marino, in località Santa Maria delle Mole in Via dei Ceraseti, per la richiesta di aiuto di un cittadino italiano che riferiva essere gravemente ferito. I primi ad arrivare sul posto sono stati i militari della radiomobile della compagnia di Castel Gandolfo che hanno provveduto a tamponare le ferite al polso, alla gamba e alla schiena, prima dell'intervento degli operatori del 118. Il ferito è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale dei Castelli. Inoltre la ferita all’altezza della scapola destra, compatibile con un’arma da taglio, aveva provocato la perforatura del polmone tanto da rendere necessario un immediato intervento chirurgico. (segue) (Rer)