Roma: coltellate di Capodanno a Marino, 24enne gravemente ferito e aggressore fermato (2)

- I carabinieri del nucleo operativo di Castel Gandolfo hanno avviato la ricerca dell’autore dell'aggressione fino ad arrivare a fermare il 34enne. Secondo una prima ricostruzione i due avrebbero trascorso insieme i festeggiamenti del capodanno ma alle prime ore della mattina del primo gennaio per futili motivi, probabilmente accentuati dallo stato di ebbrezza alcolica, tra i due sarebbe nata una lite all’interno dell’autovettura in cui viaggiavano alla presenza anche altri due connazionali dell’autore del fatto. La discussione verbale scaturiva però in una violenta aggressione fino a quando i due uomini, scesi dall’autovettura, si si sono picchiati. A un certo punto, lo straniero è gravemente indiziato di avere estratto un coltello con il quale ha ferito il 24enne. L’autore del fatto poi sarebbe risalito a bordo del mezzo, allontanandosi insieme agli altri due connazionali che nel frangente non si accorgevano di quanto accaduto alla vittima, allontanandosi immediatamente dopo l’evento lasciando il malcapitato sanguinante in strada. Solo grazie al pronto intervento dei carabinieri si è evitato il peggio per il 24enne che attualmente si trova ancora ricoverato presso l’Ospedale dei Castelli in prognosi riservata. (Rer)