Roma: voragine nel garage, evacuata parte di palazzina

- Alcune famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, oggi pomeriggio, dai vigili del fuoco di Roma, intervenuti alla 17:50 circa, in via Bartolo da Sassoferrato, al civico 13 a Roma. L'intervento dei pompieri si è reso necessario per una verifica statica a causa di una voragine che si è aperta nel garage sottostante una palazzina di cinque piani costituita da dodici appartamenti. Sul posto anche la polizia municipale di Roma Capitale. (Rer)