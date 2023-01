Ratzinger: assessore Lazio, postazioni mediche avanzate per garantire sicurezza fedeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ares 118, in collaborazione con la Questura di Roma, ha predisposto tutte le postazioni mediche avanzate per garantire la sicurezza dei fedeli e dei pellegrini che si stanno recando nella Basilica di San Pietro a rendere omaggio a Joseph Ratzinger, il Papa Emerito Benedetto XVI. Tutto si sta svolgendo regolarmente, i nostri operatori e le nostre operatrici sono adeguatamente attrezzati anche per affrontare eventuali emergenze o criticità". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (Rer)