Brasile: il ritorno di Lula riallontana il Paese dagli Usa

- L'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva come presidente del Brasile segna un ulteriore passo indietro degli Stati Uniti in America latina. Superate le condanne per corruzione - legate a processi in gran parte figli della cooperazione giudiziaria tra l'impresa edile Odebrecht e la procura Usa -, l'ex sindacalista apre il suo terzo mandato riportando il Paese sulla rotta geopolitica sperimentata nei primi due mandati, dal 2003 al 2011. La cerimonia di insediamento di domenica 1 gennaio coincide con la riapertura dei rapporti diplomatici del Brasile con il Venezuela: il governo di Nicolas Maduro completa così il percorso di reinserimento politico nella regione aperto ad agosto scorso, con l'arrivo di Gustavo Petro alla presidenza della Colombia. Nelle ore in cui Lula giurava da presidente, Colombia e Venezuela riaprivano al traffico anche l'ultimo ponte internazionale, liberando definitivamente gli scambi di merci e persone in stallo da circa sette anni. (segue) (Brb)