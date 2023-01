Usa: aggressione con machete a Times Square, fermato un 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di New York ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio una persona accusata di aver ferito due agenti di polizia con un machete vicino a Times Square alla vigilia di Capodanno. Lo ha dichiarato il dipartimento di polizia di New York in un comunicato, secondo cui l'aggressore - Trevor Bickford, un ragazzo di 19 anni - è ora ricoverato in ospedale dopo che la polizia gli ha sparato alla spalla durante lo scontro a fuoco ed è in attesa di giudizio. Secondo quanto riferito, le autorità stanno anche indagando per accertare se l'aggressore sia stato ispirato dall'estremismo religioso. Dai messaggi online dell'uomo esaminati dagli investigatori sono emerse infatti alcune menzioni di opinioni estremiste di stampo islamista. L'aggressione è avvenuta la sera di sabato 31 dicembre circa due ore prima della mezzanotte, appena fuori dalla zona di massima sicurezza installata dalle autorità in vista delle celebrazioni per il Capodanno. Due agenti sono stati colpiti con il machete prima che il sospettato venisse a sua volta colpito e fermato. I due agenti sono stati ricoverati in ospedale, uno con il cranio fratturato e l'altro con una ferita da taglio, ma non sono in pericolo di vita.(Was)