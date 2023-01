Egitto: il governo annuncia la creazione di una nuova zona industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha rivelato un piano per la costruzione di una nuova zona industriale che verrà stabilità nella città del Nuovo ottobre. È quanto emerso da un incontro del primo ministro egiziano Mostafa Madbouly con il ministro dell'Edilizia abitativa Assem el Gazzar, il ministro dell'Industria e del commercio Ahmed Samir, l'ingegnere Mohamed Abdel-Karim, il presidente dell'Autorità per lo sviluppo industriale, l'amministratore delegato del gruppo elettrico El Sewedy, Ahmed el Sewedy, e altri funzionari. Stando a quanto riferito dal premier stesso, la zona industriale verrà stabilita nei pressi del porto a secco in fase di costruzione nella città del Sei ottobre, così come proposto da El Sewedy. "Accelereremo il processo di sviluppo della zona industriale proposta, migliorando il collegamento tra le strutture e la costruzione e il funzionamento delle fabbriche”, ha dichiarato il primo ministro. “Il governo non guadagnerà una sola sterlina da questi terreni industriali. Ciò che conta per noi è lo sviluppo e la velocità delle fabbriche operative", ha aggiunto Madbouly. Da parte sua, il ministro dell'Edilizia abitativa ha affermato che nella città verranno costruite anche unità abitative a beneficio delle categorie a basso reddito, evidenziando come l'aggiunta del nuovo progetto creerà opportunità di lavoro e incoraggerà le attività commerciali. (Cae)