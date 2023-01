Brasile-Ecuador: Lula incontra presidente Lasso per la prima volta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quest'ultimo, nel tempo standard di mezz'ora previsto per ogni incontro, si è discusso anche dei preparativi della visita ufficiale che Lula compirà il 23 gennaio a Buenos Aires, in occasione del vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) che si aprirà il 24. Al termine del'incontro Fernandez ha detto che Lula è il leader regionale "che darà una spinta importante all'America Latina" e che Brasile e Argentina restaureranno gli antichi legami "con tutta la forza che dovrebbero avere". A livello globale, Fernandez ha evidenziato che il ritorno al potere di Lula "si traduce nel ritorno del Brasile in tutti i forum internazionali". La giornata di Lula prosegue con incontri con il presidente del Cile Gabriel Boric e il portoghese Marcelo Rebelo de Souza. (segue) (Brb)