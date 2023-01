Imprese: Antitrust, multa da 3 milioni a Unieuro e da 1,2 a Monclick

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comminata una multa da 3 milioni di euro a Unieuro e da 1,2 milioni a Monclick per due pratiche commerciali scorrette. Lo ha stabilito l'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) dopo aver riscontrato "l'omessa/ingannevole indicazione sulla disponibilità dei prodotti" si legge nel Bollettino settimanale dell'Autorità , nella "fase precontrattuale di promozione dei prodotti online e al momento della conclusione del contratto di acquisto". Per Monclick è stata inoltre ritenuta scorretta "la mancata indicazione del fatto di operare in dropshipping unitamente alle inesatte informazioni diffuse nella sezione web 'Chi siamo', orientate a far ritenere ai consumatori che Monclick disponesse di propri magazzini; le modalità scorrette di gestione del processo di vendita online, con specifico riguardo all'immediato addebito di pagamento e/o al blocco del plafond, al momento dell'ordine online e quindi prima del perfezionamento del contratto, facendo poi frequentemente ricorso all'annullamento unilaterale degli ordini di acquisto; l'omessa/ingannevole prospettazione dei tempi di consegna dei prodotti acquistati online". La seconda pratica scorretta riguarda la fase successiva all'acquisto online con "la ritardata/mancata consegna dei prodotti venduti sui Siti e già pagati dai consumatori; l'omissione di informazioni relative al tracking e allo stato di spedizione degli ordini; l'ostacolo all'esercizio dei diritti di recesso e/o rimborso dei consumatori a seguito della ritardata/mancata consegna dei prodotti e/o dell'annullamento unilaterale dell'ordine ; l'omessa/inadeguata fornitura del servizio di assistenza post-vendita". (Rin)