Libia: le forze del generale Haftar bloccano 3.400 migranti in poco più di un mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- I principali siti web d’informazione arabi e libici, come “Al Arabiya”, “Al Araby” e “Libya al Hadath”, sottolineano che quella del 30 dicembre è la maggiore operazione anti-emigrazione illegale degli ultimi mesi. In precedenza, le stesse Forze navali speciali della Libia orientale avevano riferito, il 26 dicembre, del recupero in mare di altri 500 migranti, a cui si aggiungono altre due operazioni di cui è stata data notizia l’8 dicembre, ma senza fornire numeri. Secondo l’ufficio in Libia dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), le autorità della Cirenaica hanno fermato in mare e riportato a terra 633 persone dal 27 novembre al 3 dicembre, 1.079 persone dal 4 al 10 dicembre e altre 1.042 dall'11 al 17 dicembre: 2.754 persone a cui si aggiungono gli altri 600 migranti recuperati nell’ultima operazione di fine dicembre per un totale di 3.404 migranti nel giro di cinque settimane circa. (segue) (Res)