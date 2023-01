Libia: le forze del generale Haftar bloccano 3.400 migranti in poco più di un mese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, peraltro, ha recentemente inviato a Tripoli un'importante delegazione di sicurezza, guidata dai vertici della Polizia, per incontrare il ministro dell'Interno del governo di unità nazionale della Libia, Imad Trabelsi, braccio destro del premier Dabaiba, tesa probabilmente a preparare il terreno per una possibile visita del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi. Durante l'incontro, secondo quanto riferito dal ministero libico, "sono state discusse le prospettive di una cooperazione congiunta in materia di sicurezza tra Libia e Italia, e sono state scambiate visioni e strategie sul contrasto al fenomeno dell’emigrazioni irregolare come fenomeno che a carattere non solo nazionale, ma regione e internazionale”. Il ministro Trabelsi ha espresso la profondità del rapporto libico-italiano, passando in rassegna i piani di sicurezza relativi al fascicolo delle migrazioni illegali e le ricadute che ne derivano, illustrandone obiettivi ed elementi, oltre a sottolineare la formazione di un comitato che lavori per attuare gli assi di questo piano, sempre secondo il ministero libico. (segue) (Res)