Libia: le forze del generale Haftar bloccano 3.400 migranti in poco più di un mese (6)

- Va aggiunto che sulle partenze dei migranti dalla Cirenaica, i volontari impegnati nell’assistenza ai migranti ritengono che abbia avuto un peso l’imposizione di limiti alla pesca dalle autorità di Tobruk: molti pescatori avrebbero così deciso di vendere le loro barche agli scafisti. E' probabile, inoltre, che i migranti salpati dalla Libia orientale fossero comunque in Cirenaica da tempo. Secondo gli ultimi dati di Oim pubblicati a settembre 2022, infatti, sono in tutto 144.543 gli egiziani presenti in Libia, la seconda nazionalità davanti al Niger. Il numero di migranti registrati nel comune di Tobruk è però cresciuta costantemente nell'ultimo anno, da 5.235 migranti nell'agosto 2021 a 8.103 migranti ad agosto 2022. E la maggioranza (63 per cento) dei migranti a Tobruk proviene proprio dall'Egitto. Secondo gli osservatori di Oim sul campo, i migranti egiziani viaggiano in Libia per trovare lavoro stagionale a causa del generale aumento dei prezzi delle materie prime in Egitto. (Res)