Ucraina: ministro Esteri slovacco, formato Slavkov e India vogliono fine dell’aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il formato Slavkov e l’India hanno un comune interesse verso la fine dell’aggressione russa in Ucraina. Lo ha riferito il ministro degli Esteri slovacco, Rastislav Kacer, che a Vienna si è riunito con gli omologhi di Austria, Alexander Schallenberg, e Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, e con il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar. I ministri del formato Slavkov e quello indiano hanno discusso della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze globali per la sicurezza e l’economia, oltre che delle relazioni tra Unione europea e India e della presidenza indiana del G20. “Nel proteggere l’ordine internazionale fondato su regole, la comunità democratica deve essere unita. I confini non possono essere cambiati con la forza”, ha dichiarato Kacer. “Abbiamo chiesto al ministro indiano uno sforzo diplomatico che porti la Russia al tavolo negoziale e termini l’aggressione”, ha continuato il ministro. (Geb)